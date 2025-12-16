DOLAR
Yaşayan İznik Hazineleri 40: Kemal Kumcu’nun İznikspor ve Çini Serüveni

İznik Belediyesi'nin 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesinin 40. belgeseli, İznik Spor eski başkanı Kemal Kumcu'nun (72) hayatını ve çini tutkusunu anlatıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:05
İznik Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Yaşayan İznik Hazineleri" projesinin 40. belgeseli, Kemal Kumcunun (72) yaşam öyküsünü ekrana taşıdı. Belgesel, hem spora hem de İznik çini sanatına adanmış bir yaşamı gözler önüne seriyor.

Kent hafızasını gelecek kuşaklara aktarma çabası

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ve mesleklerinde yarım asrı devirmiş isimlerin hayatlarını belgeselleştirmeyi amaçlayan proje, İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor. Amaç, kent hafızasını koruyup gelecek kuşaklara aktarmak.

Kemal Kumcu’nun yaşam ve sanat yolculuğu

1953 yılında İznik'te doğan Kumcu, ilk ve orta öğrenimini İznik'te tamamladıktan sonra lise eğitimi için İstanbul Kabataş Lisesi'ne gitti. Lise sonrasında aile mesleği olan ticarete atılarak uzun yıllar ticaret hayatını sürdürdü.

Ortaokul dönemlerinde başlayan çizim merakı, Kumcu'yu 2000 yılında İznik Çinisi üzerine çalışmaya yöneltti. 2000 yılından bu yana İznik çinisi için desenler çizen Kumcu'nun kendisine ait tescilli tasarımları bulunuyor.

İznikspor anıları

İznik Spor'un 3. Lig'de mücadele ettiği dönemde kulübün başkanlığını yürüten Kumcu, belgeselde o günlere dair anılarını adeta yaşarcasına anlattı. Spor ve sanat eksenindeki bu yaşam, belgeselin merkezi anlatısını oluşturuyor.

Belgesel, hem bireysel bir yaşam öyküsünü hem de İznik'in kültürel mirasını canlı tutma çabasını izleyiciye aktarıyor.

