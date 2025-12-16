DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,28 -0,15%
ALTIN
5.912,93 -0,09%
BITCOIN
3.718.872,16 -1,42%

MSKÜ Turizm Fakültesi Bodrum’un 5 Yıldızlı Otel Genel Müdürlerini Ağırladı

MSKÜ Turizm Fakültesi, Bodrum'un 5 yıldızlı otel genel müdürleri ve sektör temsilcileriyle buluştu; üniversite-sektör iş birliği, uygulamalı eğitim ve staj olanakları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:09
MSKÜ Turizm Fakültesi Bodrum’un 5 Yıldızlı Otel Genel Müdürlerini Ağırladı

MSKÜ Turizm Fakültesi Bodrum’un 5 yıldızlı otel genel müdürlerini ağırladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi, Bodrum’un önde gelen 5 yıldızlı otellerinin genel müdürleri ve sektör temsilcilerini ağırlayarak sektörün geleceğine dair kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Etkinlikte nitelikli iş gücü ihtiyacı ve üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ana gündem maddeleri oldu.

Katılımcılar ve açılış

Toplantıya MSKÜ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Senem Yazıcı Yılmaz ve Doç. Dr. Şaban Kargiglioğlu katıldı. Programın açılış konuşmasını Prof. Dr. Gökhan Ayazlar yaptı.

Sektörün değerlendirmeleri

Açılışın ardından söz alan otel yöneticileri, sektörün güncel durumu, turizmde yaşanan dönüşüm ve öğrencilerin kariyer yolculuklarına dair görüşlerini paylaştı. Katılımcılar, turizmin beklentileri doğrultusunda eğitim içeriklerinin şekillendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Uygulamalı eğitim ve servis uygulaması

Etkinlik süresince uygulamalı eğitim örnekleri de sergilendi. Öğretim Görevlisi Adnan Acar yemek organizasyonunda, Öğretim Görevlisi Dr. Fırat Biçici ise servis hizmetinde öğrencilerle uygulama yaptı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından özenle hazırlanan yemekler, Turizm İşletmeciliği öğrencileri tarafından katılımcılara servis edildi.

Çıktılar ve beklentiler

Toplantıda; öğrencilerin sektörde istihdamda kalmasının önemi, daha donanımlı mezunlar yetiştirilmesi ve sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarının geliştirilmesi gibi başlıklar öne çıktı. Katılımcılar, daha fazla uygulamalı eğitim ve staj imkânı sağlanması ve akademik takvimle turizm sezonunun daha uyumlu hale getirilmesi yönünde ortak görüş bildirdi.

Etkinlik, sektör temsilcileri ile akademisyenlerin sıkça bir araya gelmesi, ortak projeler geliştirilmesi ve öğrencilerin sektöre adaptasyonunu hızlandıracak yeni iş birliklerinin hayata geçirilmesi temennileriyle sona erdi.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) TURİZM FAKÜLTESİ, BODRUM’UN ÖNDE GELEN 5 YILDIZLI...

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) TURİZM FAKÜLTESİ, BODRUM’UN ÖNDE GELEN 5 YILDIZLI OTELLERİNİN GENEL MÜDÜRLERİ VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) TURİZM FAKÜLTESİ, BODRUM’UN ÖNDE GELEN 5 YILDIZLI...

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: O.A. (46) Tutuklandı
2
Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı
3
Yaşayan İznik Hazineleri 40: Kemal Kumcu’nun İznikspor ve Çini Serüveni
4
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
5
Sakarya'da şüpheli ölüm: 67 yaşındaki Erdoğan Tunca evinde ölü bulundu
6
Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı
7
Sakarya Serdivan'da Yapı Kullanım İzni İddiası: Univa Rezidans Kapatıldı, 100 Kazak Öğrenci Mağdur

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi