MSKÜ Turizm Fakültesi Bodrum’un 5 yıldızlı otel genel müdürlerini ağırladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi, Bodrum’un önde gelen 5 yıldızlı otellerinin genel müdürleri ve sektör temsilcilerini ağırlayarak sektörün geleceğine dair kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Etkinlikte nitelikli iş gücü ihtiyacı ve üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ana gündem maddeleri oldu.

Katılımcılar ve açılış

Toplantıya MSKÜ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Senem Yazıcı Yılmaz ve Doç. Dr. Şaban Kargiglioğlu katıldı. Programın açılış konuşmasını Prof. Dr. Gökhan Ayazlar yaptı.

Sektörün değerlendirmeleri

Açılışın ardından söz alan otel yöneticileri, sektörün güncel durumu, turizmde yaşanan dönüşüm ve öğrencilerin kariyer yolculuklarına dair görüşlerini paylaştı. Katılımcılar, turizmin beklentileri doğrultusunda eğitim içeriklerinin şekillendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Uygulamalı eğitim ve servis uygulaması

Etkinlik süresince uygulamalı eğitim örnekleri de sergilendi. Öğretim Görevlisi Adnan Acar yemek organizasyonunda, Öğretim Görevlisi Dr. Fırat Biçici ise servis hizmetinde öğrencilerle uygulama yaptı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından özenle hazırlanan yemekler, Turizm İşletmeciliği öğrencileri tarafından katılımcılara servis edildi.

Çıktılar ve beklentiler

Toplantıda; öğrencilerin sektörde istihdamda kalmasının önemi, daha donanımlı mezunlar yetiştirilmesi ve sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarının geliştirilmesi gibi başlıklar öne çıktı. Katılımcılar, daha fazla uygulamalı eğitim ve staj imkânı sağlanması ve akademik takvimle turizm sezonunun daha uyumlu hale getirilmesi yönünde ortak görüş bildirdi.

Etkinlik, sektör temsilcileri ile akademisyenlerin sıkça bir araya gelmesi, ortak projeler geliştirilmesi ve öğrencilerin sektöre adaptasyonunu hızlandıracak yeni iş birliklerinin hayata geçirilmesi temennileriyle sona erdi.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) TURİZM FAKÜLTESİ, BODRUM’UN ÖNDE GELEN 5 YILDIZLI OTELLERİNİN GENEL MÜDÜRLERİ VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI.