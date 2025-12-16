DOLAR
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Elazığ Belediyesi ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalara yem ve mama bırakarak sokak ve yaban hayvanlarının beslenmesine destek oldu.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:01
Kış koşullarına karşı kent genelinde mama ve yem dağıtımı

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen farklı noktalara yem ve mama bırakarak sokak ve yaban hayvanlarının beslenmesine katkı sağladı.

Ekipler, hayvanların kış mevsiminden etkilenmemesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya düzenli olarak yem ve mama bırakıldı.

Periyodik yürütülen uygulamalar kapsamında, ekipler kuşlar için yüksek kesimler ve açık alanlara buğday ve ekmek bıraktı.

Elazığ Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sahipsiz sokak hayvanları ve doğada yaşayan hayvanlar için mama bırakma çalışmalarının sıklıkla devam edeceği duyuruldu.

