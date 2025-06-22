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Adana'da Kaybolan Çocuğun Cesedine Ulaşıldı

Adana'da sulama kanalına kapıldıktan sonra kaybolan 11 yaşındaki Feryat Nasır'ın cesedi bulundu.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 08:17
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 08:17
Adana'da Kaybolan Çocuğun Cesedine Ulaşıldı

Adana'da yaşanan üzücü bir olayda, sulama kanalında akıntıya kapılan 11 yaşındaki Feryat Nasır'ın cesedi bulundu. Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde, dün oyun oynayan Feryat, suya düşen bisikletini kurtarmak için sulama kanalına girmişti.

Feryat Nasır, girdiği sulama kanalındaki akıntı nedeniyle kaybolmuştu. Olayın ardından yapılan arama çalışmalarında, savcılığın talimatıyla suyu kesilen kanalda ekipler yeniden iş başı yaptı. Feryat'ın cesedi, suya düştüğü noktadan yaklaşık 3 kilometre uzakta bulundu.

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından küçük çocuğun cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feryat'ın, oyun oynarken suya düşen bisikletini almak amacıyla girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldığı esnada, 13 yaşındaki kardeşi Beşir Nasır da suya atlayarak yardım etmeye çalıştı. Beşir, çevreden yardım eden vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Feryat kaybolmuştu.

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedi bulundu. Olay...

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedi bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Feryat Nasır'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedi bulundu. Olay...

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedi bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Feryat Nasır'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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