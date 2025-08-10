Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Polis Yaralı
Adana'nın merkezi Çukurova ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bir polis motosikleti devrildi. Olayda 2 polis memuru yaralandı.
Seyir halindeyken kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu yaşanan kazada yaralanan polisler, bölgedeki uygulama noktasında görevli diğer polisler tarafından hemen ilk müdahaleye alındı.
Yaralı polisler, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
