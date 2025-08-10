DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.739.861,62 0,14%

Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Polis Yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesinde devrilen polis motosikletinde 2 polis yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 00:47
Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Polis Yaralı

Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Polis Yaralı

Adana'nın merkezi Çukurova ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bir polis motosikleti devrildi. Olayda 2 polis memuru yaralandı.

Seyir halindeyken kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu yaşanan kazada yaralanan polisler, bölgedeki uygulama noktasında görevli diğer polisler tarafından hemen ilk müdahaleye alındı.

Yaralı polisler, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı. Yaralılar...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı. Yaralılar...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı
2
Tokat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Polis Yaralı
4
Eskişehir'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı
5
SORFEST'te Hayko Cepkin Coşkusu
6
Polis Akademisi Armoni Orkestrası Kırşehir'de Neşet Ertaş Türkülerini Seslendirdi
7
Caretta Caretta 'Tuba', İkinci Dünya Turuna Salındı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı