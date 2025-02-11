DOLAR
36,03 -0,06%
EURO
37,3 -0,49%
ALTIN
3.366,96 -0,21%
BITCOIN
3.441.408,6 1,92%

Adana'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü S.Ö.G., kaza sonrası hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 21:27
Adana'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Feci Motosiklet Kazası

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, S.Ö.G. (30) yönetimindeki 34 GRV 829 plakalı otomobil, Fatih K. (49) tarafından kullanılan 01 AYV 654 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza haberinin alınmasının ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yapmış olduğu incelemede motosiklet sürücüsü S.Ö.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu trajik kaza, Adana'da trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Dışişleri Bakanlığı'ndan Guatemala'daki Otobüs Kazası için Taziye Mesajı
3
Bolton: Trump'ın Açıklamaları Büyük Bir Strateji Oluşturmuyor
4
Hırvatistan'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem!
5
Mısır'dan İİT Üzerinden Gazze'nin Yerinden Edilmesine Karşı Direniş
6
Üsküdar'da Alışveriş Merkezinde Yangın Söndürüldü
7
Tahran'da Enerji Tasarrufu İçin Okullar ve Kamu Kurumları Tatil Edildi

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!