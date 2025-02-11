Adana'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Feci Motosiklet Kazası

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, S.Ö.G. (30) yönetimindeki 34 GRV 829 plakalı otomobil, Fatih K. (49) tarafından kullanılan 01 AYV 654 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza haberinin alınmasının ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yapmış olduğu incelemede motosiklet sürücüsü S.Ö.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu trajik kaza, Adana'da trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getiriyor.