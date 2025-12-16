Esenyurt’ta Toplu Açılış: Mimar Sinan Millet Bahçesi ve Yeni Sosyal Yaşam Alanları

Esenyurt’ta toplu açılış şöleni: Mimar Sinan Millet Bahçesi ve sosyal alanlar hizmete girdi

Esenyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mimar Sinan Millet Bahçesi ile ilçenin yeni sosyal yaşam alanları düzenlenen törenlerle halkın hizmetine sunuldu. Göreve gelir gelmez başlatılan çalışmalar sonucunda 180 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan Esenyurt’a kazandırıldı.

Açılış törenine ilçe protokolü katıldı

Açılışlara İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve ilçe protokolü katıldı. Törenlerde ilçeye kazandırılan projeler kamuoyuna tanıtıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül: Esenyurt’un bugünü dünden daha güzel

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt’un yoğun nüfusuna rağmen güvenli ve yaşanabilir bir ilçe olduğunu vurguladı. Kaynakların etkin kullanımı üzerine duran Gül, "180 bin metrekareyi aşan yeşil alan, Esenyurt gibi yoğun yapılaşmanın olduğu bir ilçede son derece kıymetli. Esenyurt’un bugünü dünden daha güzel, yarını ise bugünden daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy: Yeşil alan açığı kapanıyor

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçenin en önemli sorunlarından biri olan yeşil alan yetersizliğine dikkat çekerek Mimar Sinan Millet Bahçesi tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 180 dönümlük yeni yeşil alan sağlandığını belirtti. Aksoy, "Esenyurt değişiyor, dönüşüyor. Yeşil alanların yanı sıra sağlık, eğitim ve sosyal donatı alanlarında da önemli projeleri hayata geçiriyoruz" diyerek Adliye Sarayı, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Engelliler Sarayı ile Kadın ve Çocuk Hastanesi projelerinin de tamamlanacağının müjdesini verdi.

Millet Bahçesi etap etap hizmete giriyor

Mimar Sinan Millet Bahçesi, BOTAŞ boru hattı güzergahı üzerinde Akçaburgaz Mahallesi’nden Selahaddin Eyyubi Mahallesi’ne kadar uzanıyor. İlk etapta 103 bin 260 metrekarelik alanda yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, fitness sahaları, evcil hayvan gezdirme alanları ile piknik ve dinlenme alanları yer alıyor. İkinci etapta ise 77 bin 500 metrekarelik alanda spor sahaları ve geniş yeşil alanlar bulunuyor.

İlçenin yeni sosyal merkezleri hizmette

Serhan Tirit Camii yanında yer alan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen 8 bin 220 metrekarelik tesis, Mescid-i Aksa Gençlik Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Merkez gençlerin ilmi, kültürel ve sosyal faaliyetlerle bir araya gelmesini hedefliyor. Recep Tayyip Erdoğan Parkı içindeki Vatan Kitap Kafe uygun fiyatları ve ders çalışma alanlarıyla gençlerin ilgisini çekerken, aynı parkta yenilenen Millet Kıraathanesi özellikle emekli vatandaşlar için yeni bir buluşma noktası oldu.

Vali Gül gençlerle bir araya geldi

Açılışların ardından Vali Davut Gül, Başkan Vekili Can Aksoy döneminde tamamlanan Cemil Meriç Kütüphanesinde gençlerle buluştu. "Gençlik ve Kariyer Buluşması" kapsamında düzenlenen programda Vali Gül, gençlere eğitim ve kariyer yolculuklarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

ESENYURT BELEDİYESİ'NCE HAYATA GEÇİRİLEN MİMAR SİNAN MİLLET BAHÇESİ İLE İLÇENİN YENİ SOSYAL YAŞAM ALANLARI DÜZENLENEN TÖRENLERLE HİZMETE AÇILDI.