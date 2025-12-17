DOLAR
Mudurnu'da 7 bin kapasiteli hindi kümesinde yangın: Sahibi "Canımız sağ" dedi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde boş 7 bin kapasiteli hindi kümesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; sahibi Niyazi Cengiz, "Canımız sağ ben de yanabilirdim" dedi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 22:51
Mudurnu'da 7 bin kapasiteli hindi kümesinde yangın: Sahibi "Canımız sağ" dedi

Mudurnu'da 7 bin kapasiteli hindi kümesinde yangın

Hacıhalimler köyünde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Hacıhalimler köyü'nde, Niyazi Cengiz'e ait 7 bin kapasiteli boş bir hindi kümesinde yangın çıktı. Yangının, kümeste bulunan bakıcı odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; bakıcı odası küle dönerken kümesin bir kısmı hasar gördü ve alevler kontrol altına alındı.

Kümes sahibinin yangın sırasında kümese karşısına geçip sigara içmesi dikkat çekti. Olayla ilgili konuşan Niyazi Cengiz, hindilerin 3 gün önce sevk edildiğini belirterek, "Canımız sağ ben de yanabilirdim" dedi. Cengiz, köyde olmadığını arkadaşlarının ve komşuların haber verdiğini söyledi.

