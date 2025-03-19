Adana'da Otobüs Şoförünün Ölümü: Mahkeme Kararını Bozdu

Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nden Önemli Karar

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayında, sanıklar M.T. ve A.K.ya verilen hapis cezalarının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Olayın Arka Planı

10 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen olayda, otobüs şoförü Kalan ile minibüs sürücüsü M.T. ve yanında bulunan A.K. arasında bir tartışma çıkmış, bu tartışma sonrasında Kalan, bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak yaşamını yitirmişti. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi, M.T.yi "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırmış, A.K. ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıl hapis cezası almıştı.

Mahkeme Kararının Bozulması

Adana Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemece verilen cezaların, usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle bozulduğunu açıkladı. Sanık A.K.'nin olay öncesinde yaşanılan tartışmaya dahil olması ve sonrasında yaptığı eylemlerin, onu 'kasten öldürme' suçundan fail olarak cezalandırılması gerektiğini savundu.

Mahkeme, A.K.'nin olay anında minibüs içinde MAKÜTLEyi hedef alarak işbirliği yaptığına dikkat çekti ve bu nedenle A.K.'nin cezasının da artırılması gerektiğine hükmetti. Sanıklara verilen cezalara ilişkin yapılan bu incelemenin ardından dosya, yeniden incelenmek üzere Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Olayın Sonuçları

Bu durum, Adana'da yaşanan cinayet olayının mahkemede aldığı sonuca yönelik önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluk halinin devam etmesine de karar verdi.