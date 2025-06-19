Adana'da Park Halindeki Araçların Kapılarını Çalan Zanlı Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Olayı: Araç Kapıları Güvenlik Kamerasında

Adana'da park halindeki bir otomobilin kapılarını çalan zanlı, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalanarak tutuklandı. Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Kentte görev yapan gazeteci Şehmus Baysal, 01 SC 722 plakalı otomobilini onarım için oto tamircisine bıraktı. 15 Haziran gecesi, tamirhanenin önünde duran aracın sağ ön ve arka kapıları çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı. Ekipler, tamirhanenin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık şüphelisi Suat Ö’nın kimliğini tespit etti.

Hızlı Eylem ve Tutuklama

Hırsızlık şüphelisi, ikametine yapılan baskınla yakalandı. Çalınan iki kapı da şüphelinin evinde bulunarak sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Suat Ö, adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Şokunu Yaşayan Aracın Sahibi

Şehmus Baysal, olay yerinde gazetecilere verdiği demeçte, tamircinin kendisini telefonla arayarak aracının kapılarının çalındığını haber verdiğini ancak bunun bir şaka olduğunu düşünerek telefonu kapattığını belirtti. Bir gün sonra polisin kendisini arayıp kapıların bulunduğunu bildirmesiyle olayın gerçek olduğunu anladığını ifade etti.

Baysal, “Arkadaşlarım ilk başta bunun bir şaka olduğunu düşündü. Ama maalesef gerçekti. Aracımın kapılarının bulunmasına sevindim, polislere teşekkür ediyorum,” dedi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıkardı

Öte yandan, şüphelinin minibüsle olay yerine gelerek park halindeki aracın kapılarını söküp, kullandığı araca yükleyerek kaçması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bu görüntüler, olayın aydınlatılmasını sağlayan önemli bir detay oldu.

Adana'da park halindeki bir otomobilin kapılarını çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı. Kentte görev yapan gazeteci Şehmus Baysal, aracının kapılarının çalınmasıyla ilgili gazetecilere konuştu.

Adana'da park halindeki bir otomobilin kapılarını çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı. Kentte görev yapan gazeteci Şehmus Baysal, aracının kapılarının çalınmasıyla ilgili gazetecilere konuştu.