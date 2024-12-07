Adana'da Polis Memuru Trafik Kazasında Şehit Oldu

Adana'da Trafik Kazasında Şehit Olan Polis Memuru Anıldı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, rutin kontrol uygulama noktasında meydana gelen üzücü bir kaza sonucu polis memuru Mustafa Akgül şehit oldu. Olay, Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Murat A. yönetimindeki 31 AED 634 plakalı otomobil, uygulama noktasında bulunan polis memuru Akgül'e çarparak olay yerine kadar sürüklendi. Kazadan sonra otomobil, refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Olayın hemen ardından, telsiz anonsları ile durum yetkililere bildirildi.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ve takviye polis birlikleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller neticesinde polis memuru Akgül'ün şehit olduğunu belirledi.

Sürücünün Durumu

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat A. ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından, Akgül'ün cenazesi gerekli işlemler için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bu acı olay, Adana'daki pek çok vatandaş için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Mustafa Akgül, görevini icra ederken hayatını kaybetmiş olmasının derin ağırlığını hissettirdi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu.