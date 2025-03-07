Adana'da 'Sayğılılar' Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da silahlı suç örgütü 'Sayğılılar'a yönelik operasyonda 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 22:58
Adana'da 'Sayğılılar' Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Suç Örgütüne Büyük Darbe

Adana Valiliği, "Sayğılılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheliden 11'inin tutuklandığını duyurdu.

Operasyon Detayları

Valilik viaıyla yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgüt mensubu 19 şüpheliye yönelik 27 adreste eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen verilere göre, bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 500 gram kokain, 117 fişek, çelik yelek ve çeşitli dijital materyaller bulundu.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikteki sorgularının ardından 11 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve diğer 4 şahıs ise özgürlüklerine kavuştu.

Yapılan açıklamada, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Suç unsurlarına yönelik kararlı duruşumuz devam edecek" ifadelerine de yer verildi.

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