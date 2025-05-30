Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da Kaybolan Genç İçin Umutlu Bekleyiş

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz için arama çalışmaları sürüyor. 28 Mayıs tarihinde kaybolan Gürbüz'ün bulunması amacıyla başlatılan operasyonlar, havanın kararmasıyla dün akşam ara verilmiş olmasına rağmen, sabah saatlerinden itibaren yeniden yoğun bir şekilde devam ediyor.

Arama Çalışmalarına Destek

Söz konusu arama çalışmalarının koordinesi AFAD tarafından yürütülüyor. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla toplam 69 personel bu operasyonda yer alıyor. Bu ekiplerin arasında bulunan 17 dalgıç, göldeki arama faaliyetlerine destek veriyor.

Ailelerin Endişesi

Emirhan Gürbüz'ün ailesi, kıyıda sabırla ekiplerin çalışmalarını takip ediyor. Onların kaygıları gözle görülür şekilde, gölün derinliklerinde yapılan çalışmalar için dualar ediliyor.

Daha önce, Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye intikal eden polis ve sağlık ekipleri, tekneleriyle gölü taramış ve 6 kişiden 5'ini karaya çıkarırken, Emirhan Gürbüz için arama çalışmalarını başlatmıştı.

Emirhan Gürbüz'ün bulunması için başlatılan bu hayati arama çalışmaları, umudun hala sürdüğü vurgusunu taşırken, yetkililerin özenle yürüttüğü çalışmalar büyük bir dikkatle izleniyor.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, botlarla gölde arama yaptı.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, botlarla gölde arama yaptı.