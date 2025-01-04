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Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, bıçakla yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:15
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da Silahlı Kavga Sonrası Kanlı Bilançolar

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Mücahitler Caddesi'nde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Mehmet Y. ve Mahmut Ayta arasında meydana geldi. İki taraf arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Kavga esnasında, bıçakla saldıran Ayta, Mehmet Y. tarafından tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Ayta'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda bıçakla yaralanan Mehmet Y. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti....

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti....

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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