Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 18:48
Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Adana Seyhan'da Silahlı Saldırıyla Yaralanan 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olay, Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan dönerci Bülent U'nun iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, elinde bulundurduğu av tüfeğiyle iş yerine gitti.

Tartışma Sonrası Silahlı Saldırı

İlk belirlemelere göre, saldırgan, Bülent U ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından şüpheli, av tüfeğiyle iş yerinde ateş açtı. Saldırgan daha sonrasında olay yerinden, başka bir kişi tarafından kullanılan motosikletle kaçtı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olayda Bülent U, eşi Yeliz U ve kızı Hatun U yaralandı. Çevredekilerin hemen ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Ekipleri Soruşturma Başlattı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatırken, saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı....

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı....

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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