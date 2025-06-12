Adana'da Silahlı Saldırı: 34 Yaşındaki Barış Y. Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan İlçesinde Silahlı Saldırı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Barış Y. (34), hastanede hayatını kaybetti. Olay, Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda gerçekleşti.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, Barış Y., 01 AGE 380 plakalı otomobiline bindiği sırada, motosikletli iki kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Barış Y., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Hastane ve Güvenlik Önlemleri

Olay yerinde yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla gönderildi. Barış Y. ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis Çalışmaları

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, delil toplama çalışmalarına başladı ve kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.