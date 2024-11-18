Adana'da Tabancayla Vurulan İbrahim Taşkıran Davasında İlk Duruşma
Adana'da, 1 Eylül 2023 tarihinde sokakta yürürken tabancayla vurularak hayatını kaybeden İbrahim Taşkıran'ın cinayetiyle ilgili, 2'si firari, 10'u tutuklu toplam 18 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.
Duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah D, Fetullah B, Halil K, Harun Ç, Hüseyin A, Mustafa A, Salih K, Sedat Y, Kasım H. ve Yasin K. ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
Sanıkların Savunmaları
Tutuklu sanık Halil K. duruşmada yaptığı savunmasında, İbrahim Taşkıran'ı tanıdığını ancak öldürülmesi olayıyla bir ilgisinin olmadığını belirtti. Halil K., "İbrahim Taşkıran'ın cezaevinden çıktıktan sonra mahallede uyuşturucu satışı yaptığını ve haraç kestiğini biliyorum. Bu nedenlerle mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştığını biliyorum," ifadelerini kullandı. DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur Diğer tutuklu sanık Salih K. ise, "Ben sanık Halil K. veya bir başkası tarafından asla talimat almadım. Benim DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum," şeklinde savunma yaptı. Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep ederken, mahkeme heyeti uzun tutukluluk sürelerini ve delil yetersizliğini göz önünde bulundurarak 8 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ayrıca firari sanıklar hakkında yakalama emrinin devamına hükmedilerek duruşma ertelendi. İbrahim Taşkıran'a yönelik silahlı saldırı, 1 Eylül 2023 tarihinde Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde gerçekleşmişti. Taşkıran, kaldırımda telefonla konuştuğu sırada motosikletli saldırganlar tarafından vurulmuş ve hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirmişti. Olay, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Cinayetle ilgili toplam 18 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası talep edilmiştir. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Mahkeme Kararı ve Erteleme
Cinayet Olayının Ayrıntıları
Diğer tutuklu sanık Salih K. ise, "Ben sanık Halil K. veya bir başkası tarafından asla talimat almadım. Benim DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum," şeklinde savunma yaptı.
Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep ederken, mahkeme heyeti uzun tutukluluk sürelerini ve delil yetersizliğini göz önünde bulundurarak 8 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ayrıca firari sanıklar hakkında yakalama emrinin devamına hükmedilerek duruşma ertelendi.
İbrahim Taşkıran'a yönelik silahlı saldırı, 1 Eylül 2023 tarihinde Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde gerçekleşmişti. Taşkıran, kaldırımda telefonla konuştuğu sırada motosikletli saldırganlar tarafından vurulmuş ve hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirmişti. Olay, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.
Cinayetle ilgili toplam 18 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası talep edilmiştir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.