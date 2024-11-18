Adana'da Tabancayla Vurulan İbrahim Taşkıran Davasında İlk Duruşma

Diğer tutuklu sanık Salih K. ise, "Ben sanık Halil K. veya bir başkası tarafından asla talimat almadım. Benim DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum," şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme Kararı ve Erteleme

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep ederken, mahkeme heyeti uzun tutukluluk sürelerini ve delil yetersizliğini göz önünde bulundurarak 8 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ayrıca firari sanıklar hakkında yakalama emrinin devamına hükmedilerek duruşma ertelendi.

Cinayet Olayının Ayrıntıları

İbrahim Taşkıran'a yönelik silahlı saldırı, 1 Eylül 2023 tarihinde Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde gerçekleşmişti. Taşkıran, kaldırımda telefonla konuştuğu sırada motosikletli saldırganlar tarafından vurulmuş ve hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirmişti. Olay, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Cinayetle ilgili toplam 18 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası talep edilmiştir.

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