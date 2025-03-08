Adana'da Takla Atan Cipe 6 Kişi Yaralandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde takla atan cipte 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumu stabil.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:02
Adana'da Takla Atan Cipe 6 Kişi Yaralandı

Adana'da Kaza: Takla Atan Cipte 6 Yaralı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen kazada, takla atan cipin içindeki 1'i çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 BAV 711 plakalı cip, Saimbeyli-Feke kara yolunda kaza yaptı.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine hızla intikal etti. Yaralanan kişiler, sağlık ekipleri tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralılardan İ.A. (19), B.A. (39), H.K. (39), K.V. (6), S.Ü. (32) ve C.K. (34)’ün sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde takla atan cipteki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde takla atan cipteki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde takla atan cipteki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde takla atan cipteki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kayıp Genç Mehmet Yüksel'in Cansız Bedeni Batman'da Bulundu
2
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
3
İsrail Ordusu, Suriye'deki Hedeflere Saldırı Düzenledi
4
Fatih'te İki Tekneyi Saran Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Gösterisine Polis Müdahalesi
6
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadın JÖAK Personeline Özel Eğitim Videosu
7
Samsun'da TSK Güçlendirme Vakfı İçin İftar Programı Düzenlendi

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!