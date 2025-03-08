Adana'da Takla Atan Cipe 6 Kişi Yaralandı

Adana'da Kaza: Takla Atan Cipte 6 Yaralı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen kazada, takla atan cipin içindeki 1'i çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 BAV 711 plakalı cip, Saimbeyli-Feke kara yolunda kaza yaptı.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine hızla intikal etti. Yaralanan kişiler, sağlık ekipleri tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralılardan İ.A. (19), B.A. (39), H.K. (39), K.V. (6), S.Ü. (32) ve C.K. (34)’ün sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde takla atan cipteki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde takla atan cipteki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.