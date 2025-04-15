Adana'da Tartışma Sonunda Silahla Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı polise yakalandı. Olay, 11 Nisan'da Hadırlı Mahallesi'nde bir portakal bahçesinde gerçekleşti. Ramazan A. (51), tartıştığı Mehmet Kutlu'yu (24) vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için geniş kapsamlı bir araştırma başlattı. Araştırmalar sonucunda Ramazan A'nın, olayın ardından merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde bulunduğu belirlendi.

Bölgeye giden ekipler, zanlıyı sokakta yürüdüğü esnada yakalamayı başardı. Şüphelinin üzerinde, cinayette kullanılan tabanca bulundu. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Hadırlı Mahallesi’ndeki portakal bahçesinde meydana gelen bu olay, bölge halkı arasında büyük bir endişeye neden oldu. 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerine intikal ederek Mehmet Kutlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, cinayet zanlısının yakalanması için dur durak bilmeden çalışırken, Adana'daki güvenlik önlemlerinin artması gerektiği gündeme geldi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.