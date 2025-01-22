Adana'da Tefecilik Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Tefecilik Operasyonu

Adana'da POS cihazı ile tefecilik yaptıkları iddia edilen iki şüpheli, gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alındı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü bir istihbarat çalışması sonucu ortaya çıktı.

Operasyonun Detayları

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir iş yerinde, komisyon karşılığında kredi kartlarından işlem yapılmış gibi gösterilerek nakit para verildiği bilgisi edinildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda, şüphelilerin iş yerinde bulunan POS cihazı, 225 kredi kartı ödeme belgesi ve 3 alacak defterine el koydu.

Operasyon sonrasında gözaltına alınan iki kişi, emniyete götürüldü ve işlemlerine devam ediliyor.

Adana'da POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adresteki POS cihazı, 225 kredi kartı ödeme belgesi ve 3 alacak defteri incelendi.