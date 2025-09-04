Adana'da Traktör Sulama Kanalına Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Olayın Detayları
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Taşçı Mahallesi'ndeki tarladan geri manevra yaparak ana yola çıkmak isteyen Necdet Okur idaresindeki traktör, kısmen dolu olan sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla traktörü kaldıran Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, aracın altında kalan Okur'un cansız bedenine ulaştı. Necdet Okur'un cenazesi morga kaldırıldı.