Adana'da Traktör Sulama Kanalına Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana Yüreğir'de Taşçı Mahallesi'nde geri manevra yapan traktör sulama kanalına devrildi; sürücü Necdet Okur hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:25
Olayın Detayları

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Taşçı Mahallesi'ndeki tarladan geri manevra yaparak ana yola çıkmak isteyen Necdet Okur idaresindeki traktör, kısmen dolu olan sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halat yardımıyla traktörü kaldıran Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, aracın altında kalan Okur'un cansız bedenine ulaştı. Necdet Okur'un cenazesi morga kaldırıldı.

