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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 63 Gözaltı

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 63 kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 10:02
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 63 Gözaltı

Adana'da, adli ve asayişi sağlamak amacıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 22-28 Haziran tarihleri arasında merkez Seyhan ilçesinde bir dizi denetim gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında Mirzaçelebi, Yeşilyuva, Gülpınar ve Dumlupınar mahallelerinde uyuşturucu kullanan bireylere yönelik hedefli çalışmalara imza atıldı. Elde edilen bulgular sonucunda, toplamda 160 gram sentetik uyuşturucu, 86 uyuşturucu etkili hap ve 35 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, uyuşturucu ile bağlantılı olduğunu belirlediği 63 şahsı gözaltına alarak Adana Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

Bu operasyonlar, uyuşturucu kullanımını önlemek ve gençliği korumak amacıyla başlatılan mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adana'da narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 zanlı yakalandı.

Adana'da narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 zanlı yakalandı.

Adana'da narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 zanlı yakalandı.

Adana'da narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 zanlı yakalandı.

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