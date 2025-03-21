Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin Yavuzlar Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Hızla harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlü A.K.'yı yakaladı ve cezaevine gönderdi.