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Adana'da Vinç Kazası: 1 Kayıp

Adana'nın Feke ilçesinde bir vinç kazasında operatör hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 18:04
Adana'da Vinç Kazası: 1 Kayıp

Adana'da Trajik Vinç Kazası

Adana'nın Feke ilçesinde gerçekleşen bir vinç kazası sonucu genç bir operatör hayatını kaybetti. Akkaya Mahallesi'nde bulunan bir inşaat tesisinde, Ufuk Büyüktürkeli isimli operatör, kullanmakta olduğu vincin yükünün bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu kaza geçirdi.

Olayın Detayları

Vinç devrilirken Büyüktürkeli, güvenlik önlemleri gereği vinçten aşağı atladı; ancak ne yazık ki bu hamle hayatını kurtaramadı. Olayın ardından bölgedeki yetkililere, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay Yeri İncelemeleri

Sağlık ekipleri olay yerine intikal ettiğinde, Ufuk Büyüktürkeli'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma türlü araştırmalarını yapmak üzere tesis içerisinde incelemelerde bulundu. Kazanın ardından operatörün cansız bedeni, gerekli işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Bu kaza, çalışma hayatında alınması gereken güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen vinç kazasında operatör yaşamını yitirdi.

Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen vinç kazasında operatör yaşamını yitirdi.

Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen vinç kazasında operatör yaşamını yitirdi.

Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen vinç kazasında operatör yaşamını yitirdi.

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