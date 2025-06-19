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Adana'da Yangın Söndürme Uçağı Düştü: 2 Pilot Yaralandı

Adana'da yangın söndürme amaçlı uçağın düşmesi sonucu 2 pilot yaralandı. Uçaktaki mürettebat kurtarıldı ve sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 15:24
Adana'da Yangın Söndürme Uçağı Düştü: 2 Pilot Yaralandı

Adana'da Yangın Söndürme Uçağı Düştü

Adana'nın Seyhan Baraj Gölü üzerinde yangın söndürme amacıyla havalanan bir uçak, su alma esnasında düştü. Olay sonucunda iki pilot yaralandı.

Vali Açıkladı: Uçaktaki Pilotlar Kurtarıldı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan kazaya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Vali Köşger, orman yangınına müdahale etmek üzere havalanan uçağın, su almak için gölet üzerinde bulunduğu sırada düşüş yaşadığını ifade etti.

Uçaktaki mürettebatın deniz polisi tarafından karaya çıkarıldığını belirten Vali, "Biri yabancı uyruklu iki pilotumuzun da sağlık durumu iyi. Ambulansla hastaneye sevk edildiler. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," dedi.

Adana'da yangın söndürme uçağı Seyhan Gölü'ne düştü, 2 pilot yaralandı

Adana'da yangın söndürme uçağı Seyhan Gölü'ne düştü, 2 pilot yaralandı

Adana'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaralandı. Biri yabancı uyruklu iki...

Adana'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaralandı. Biri yabancı uyruklu iki pilot, ambulansla hastaneye sevk edildi.

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