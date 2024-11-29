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Adana'da Yaya Ölümlerine Neden Olan Sürücü Tahliye Edildi

Adana'da otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü, mahkeme tarafından tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:58
Adana'da Yaya Ölümlerine Neden Olan Sürücü Tahliye Edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi'nde, otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne yol açan sürücü Mehmet Taşkın (73), yargı süreci sonunda tahliye

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sürücünün sağlık durumunu göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Kaza Detayları ve Savunma

Olay, 27 Eylül tarihinde Adana'nın Serinevler Mahallesi'nde, yaya geçidinde meydana geldi. Mehmet Taşkın, çarptığı Cennet Yalçın (68) adlı kadının ölümüne neden olmuştu. Taşkın, kaza sonrası yaşadığı sağlık sorunlarını öne sürerek, "Ben kaza öncesinde de hasta bir insandım ancak kaza sonrası şikayetlerim arttı. Doktor raporlarımı mahkemeye sundum. Ayakta durmakta zorlanıyorum," dedi.

Mahkeme, olay gününde otomobilini hızlı kullanmadığını iddia eden Taşkın'ın ifadelerini dikkate aldı. Ancak, müşteki ailenin avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Bilirkişi Raporu ve Tahliye Kararı

Hakim, sanığın kusur durumuna ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen bilirkişi raporunun sonucunu görmek üzere duruşmayı erteledi. Ancak, Taşkın'ın hastalıkları, yaşı ve kaçma ya da delil karartma şüphesi bulunmaması sebepleriyle tahliyesine karar verildi.

Kazanın ardından hazırlanan iddianamede, sürücünün olayı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendiği belirtilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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