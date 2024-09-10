Adana'daki Seyyar Dönerci Saldırısına Ait Yeni Görüntüler Elde Edildi

Adana'da Seyyar Dönerciye Yönelik Silahlı Saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, seyyar dönerci işleten bir dükkanda yaşanan silahlı saldırıya ait yeni görüntülere ulaşıldı. Bu saldırı, 8 Eylül gecesi, Bahçelievler Caddesi üzerinde geç saatlerde meydana geldi.

Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Olay anında, 30 yaşındaki Abdullah Oğuz'un silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği, akrabaları Şahabettin Oğuz ve Mehmet Oğuz'un ise yaralandığı belirtiliyor. Olay, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güvenlik Görüntüleri Açıklandı

Kaydedilen görüntülerde, iki zanlının motosikletle hızla geçiş yaptığı ve ardından Abdullah, Şahabettin ve Mehmet Oğuz'a ateş açtığı görülüyor. Saldırganlar, olayın ardından bölgeden hızla uzaklaştı.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları Devam Ediyor

Adana Emniyet Müdürlüğü, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürmekte. Olayın ardından yaralanan bireyler, hızlı bir şekilde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.