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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Öğrenciler Karnelerini Aldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karne alarak yaz tatiline girdi. Törende başarılar kutlandı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 13:34
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Öğrenciler Karnelerini Aldı

Öğrenciler Karnelerini Aldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de gerçekleştirilen etkinliklerle öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Adana'da Karneler Dağıtıldı

Adana ilinde, 1520 okulda eğitim gören 522 bin 217 öğrenci karne alırken, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'ndaki törene katıldı. Sınıfları ziyaret eden Köşger, eğitim camiasını tebrik etti ve öğrencilere yaz tatillerini verimli geçirmeleri için önerilerde bulundu. Vali, "Öğrencilerimizin tatillerini hem dinlenerek hem de kitap okuyarak geçirmesini temenni ediyorum," dedi.

Mersin’de Eğlenceli Tören

Mersin'de, 403 bin 363 öğrenci karne alırken, Kazanlı İsmail Kurtuluş İlkokulu'nda düzenlenen törende halk oyunları gösterisi sahnelendi. Törene katılan Vali Atilla Toros, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

Hatay'da Yaz Tatili Başladı

Hatay'da, 398 bin 338 öğrenci için yaz tatili resmen başladı. İskenderun Konya OSB 100. Yıl İlkokulu'ndaki tören, pasta kesilmesinin ardından öğrencilere karnelerin dağıtılmasıyla devam etti.

Osmaniye'de Karneler Verildi

Osmaniye'de 132 bin 951 öğrenci için yaz tatili dönemi başladı. Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Dede Korkut İlkokulu'ndaki karne töreninde öğrencilere karnelerini ve hediyelerini vererek onlarla sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 20 milyondan...

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 20 milyondan fazla öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Hatay'da İskenderun Konya OSB 100. Yıl İlkokulu'ndaki öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 20 milyondan...

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 20 milyondan fazla öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Hatay'da İskenderun Konya OSB 100. Yıl İlkokulu'ndaki öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

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