Adana'nın İmaj Değerine Yolculuk: Söyleşide Gastronomi ve Kültürel Zenginlikler Ele Alındı

Adana'da 'Adana'nın İmaj Değeri' Söyleşisi Gerçekleştirildi

Adana'da, 'Doğru tanıtım, marka şehir, gastronomisinden tarihine tüm potansiyeliyle Adana'nın imaj değerine yolculuk' konulu bir söyleşi düzenlendi. Etkinlik, Adana Valiliği tarafından yürütülen 'Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi' çerçevesinde Müze Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Olumsuz Algılar ve İletişim Kültürü

Adana Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Müdürlüğü proje sorumlusu Nilay Altunay Eskimez, açılışta yaptığı konuşmada basın yayın organları ve dijital mecralarda kentle ilgili olumsuz içeriklerin yaygınlaştığını vurguladı. Eskimez, projeyle birlikte şehrin hak ettiği algıyı yeniden inşa etmek istediklerini belirtti:

"Amacımız, Adana'nın marka değerini güçlendirmek, olumsuz algıları bilimsel yöntemlerle analiz ederek çözüm önerileri sunmak, toplumsal farkındalık oluşturmak ve Adana'nın tarihî, kültürel ve beşeri zenginliklerinin görünürlüğünü artırmaktır."

Gastronomi ve Etik Gazetecilik Üzerine Vurgular

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Adana'nın UNESCO'nun gastronomi alanındaki 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesini beklediklerini ifade etti. Açılış sonrası, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve gazeteci Fulya Öztürk konuk olarak katıldılar.

Vali Köşger, şehirlerin kamuoyunda oluşturduğu algıların öneminden bahsederek, "Adana, hak ettiği pozitif imajın gerisindedir. Sıcak kanlı insanlarıyla Adana'nın imajı kamuoyunda yeterince tanınmıyor," dedi.

Köşger, Adana'nın 'gastronomi şehri' unvanına sahip olması gerektiğini ve bu konuda özel çaba gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, şehrin imajına zarar verecek durumlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Olumlu Algıların Değişimi ve Panel Tartışmaları

Gazeteci Fulya Öztürk, Adana'daki olumlu imaj değişikliklerini gözlemlediğini ifade ederek, mevcut negatif algıları pozitif bir şekilde dönüştürmek için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Söyleşinin ardından, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Sümbül ve Adana Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Seray Yıkılmaz Ası tarafından düzenlenen panelde, içerik üretimi ve Adana'nın kültürel mirasının etkili bir şekilde tanıtılması konuları masaya yatırıldı.

Proje kapsamında 20 Haziran'a kadar gazetecilik etik kuralları ve Adana'nın turistik potansiyellerinin tanıtılması üzerine çeşitli seminerler ve toplantılar gerçekleştirilecektir.

Adana'da, "Doğru tanıtım, marka şehir, gastronomisinden tarihine tüm potansiyeliyle Adana'nın imaj değerine yolculuk" söyleşisi gerçekleştirildi.

Adana'da, "Doğru tanıtım, marka şehir, gastronomisinden tarihine tüm potansiyeliyle Adana'nın imaj değerine yolculuk" söyleşisi gerçekleştirildi.