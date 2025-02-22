Adana ve Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Adana ve Mersin'de Göçmen Kaçakçılığına Büyük Darbe

Adana ve Mersin'de göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, uzun süredir takip ettikleri bir göçmen kaçakçılığı şebekesini çökertmek için harekete geçti. Yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, bu şebekenin ülkeye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu kişileri 6'şar bin dolar karşılığında lüks minibüslerle Batı kentlerine götürdüğü ortaya çıkarıldı.

19 Şubat'ta Adana ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şebekenin elebaşı olduğu iddia edilen Mazlum K. (32), babası Hüseyin K. (58), Ali Y. (31), Mehmet K. (44) ve Emrah A. (39) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, şüphelilerin adreslerinde 81 av tüfeği fişeği ve 20 tabanca mermisi ele geçirildi. Ayrıca, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mazlum K, Ali Y. ve Mehmet K., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki zanlı Hüseyin K. ve Emrah A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.