Adana Yumurtalık'ta Evinde 1 Kilogram Esrar Bulunan C.D. Tutuklandı

Yumurtalık'ta jandarma operasyonunda evinde 1 kilogram esrar ve ruhsatsız tabanca bulunan C.D. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 09:53
Adana Yumurtalık'ta Evinde 1 Kilogram Esrar Bulunan C.D. Tutuklandı

Jandarma operasyonunda ruhsatsız tabanca ve poşete gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında C.D.'nin evinde yapılan aramada 1 kilogram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay yerinde gözaltına alınan C.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin ikamette arama yapması ve poşete gizlenmiş uyuşturucu ile ruhsatsız tabancayı bulması, jandarma kamerasınca görüntülendi.

