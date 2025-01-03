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Adıyaman'da Baraj Göletinde Alabora Olan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde alabora olan tekneden mahsur kalan iki kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:06
Adıyaman'da Baraj Göletinde Alabora Olan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı

Adıyaman'da Tekne Olayı: İki Kişi Kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Atatürk Baraj Göleti'nde meydana gelen bir olayda, alabora olan bir tekne sonucu iki kişi mahsur kaldı.

AFAD Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Güzelçay köyü yakınlarında gerçekleşen olay üzerine AFAD ekipleri derhal harekete geçti. Ekipler, yapılan ihbar sonrası bölgeye ulaşarak suya düşen Y.O. ile C.K.'yi başarılı bir şekilde kurtardı.

Sağlık Kontrolü

Kurtarılan iki kişi, olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edilerek gerekli kontrollerinin yapılması sağlandı. Bu olay, AFAD ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde teknenin alabora olması sonucu Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan 2...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde teknenin alabora olması sonucu Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde teknenin alabora olması sonucu Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan 2...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde teknenin alabora olması sonucu Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

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