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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da kontrolden çıkan bir motosikletin sürücüsü Mahmut Tunç, kazada yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:09
Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Kaza Sonrası Acı Haber

Adıyaman'da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Mahmut Tunç'un yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Kontrolünü kaybeden Mahmut Tunç'un kullandığı plakasız motosiklet, oto galericiler sitesi yakınlarında yoldan savruldu. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık Ekiplerinin İncelemesi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Tunç’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından sürücünün cenazesi, detaylı inceleme yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve...

Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve...

Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve...

Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve...

Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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