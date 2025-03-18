Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşanan otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:05
Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Otomobil Kazası Adıyaman'da 4 Kişiyi Yaraladı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, meydana gelen bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı. M.K. yönetimindeki 06 BE 4570 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Besni yol ayrımında devrildi.

Kaza Detayları

Kaza sonucunda, sürücü M.K. ile birlikte otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden ambulanslar, yaralıları Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın meydana geldiği bölgede incelemeler devam ediyor.

Yetkililer, kazanın sebebiyle ilgili araştırmalarını sürdürmektedir.

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