Adıyaman'da Sahipsiz Köpeklerin Çocuğa Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Adıyaman'da sahipsiz köpekler, okula giden bir çocuğa saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:13
Adıyaman'da Sahipsiz Köpeklerin Çocuğa Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Adıyaman'da Endişe Yaratan Olay

Adıyaman Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin okula giden bir çocuğa saldırması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın Detayları

Siteler Mahallesi'nde yürüyüş yapan ismi öğrenilemeyen bir öğrenci, boş bir arazide 3 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Sırtındaki çantasıyla panikleyip, köpeklerden kaçmaya çalışan çocuk, yakında bulunan parktaki oyun aletlerinin üzerine çıkarak kendini korumaya çalıştı.

Olayın devamında, bölgeden uzaklaşan 3 köpekten biri, aynı yerde yürüyen başka iki öğrenciye daha saldırmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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