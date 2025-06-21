Adıyaman'da Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da meydana gelen trajik bir trafik kazasında, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü Mustafa Yücel hayatını kaybetti. Kazada sürücünün eşi Sıdıka Yücel yaralandı.
İlk belirlemelere göre, 27 RZ 516 plakalı hafif ticari aracın, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu üzerindeki Güneykaş köyü yakınlarında devrildiği öğrenildi. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, kaza sırasında Mustafa Yücel'in hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Sıdıka Yücel hastaneye kaldırıldı. Sürücünün cenazesi ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı.