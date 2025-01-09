Adıyaman'da Yakıt Tankeri ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 4 Yaralı

Adıyaman'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile bir otomobilin çarpıştığı kaza, bölgedeki güvenlik güçlerini alarma geçirdi. 27 GG 300 plakalı otomobil ile 02 FY 339 plakalı akaryakıt tankeri, Adıyaman-Besni yol ayrımında çarpıştı.

Kaza Sonrası Durum

İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye hızla itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Hayatını kaybedenlerin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine gönderildi. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.