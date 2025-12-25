Adnan Oktar’ın Eski Villası Yenilendi: Rus Oligark İddialı Yapının Son Hali

Adnan Oktar’ın Eski Villası Yenilendi

Üsküdar Vaniköy’de bulunan ve kamuoyunda Adnan Oktar’ın eski evi olarak bilinen lüks villada yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Restorasyon ve mülkiyet iddiaları

Bir dönem Rus iş adamı Roman Abramoviç’e ait olduğu iddia edilen yapı, yenilenen haliyle yeniden gündeme geldi. Boğaz’ın iki köprüsünü aynı anda gören konumuyla dikkat çeken villa, geçmişte kaçak inşaat ve izinsiz restorasyon iddialarıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Uzun süre tartışmalara konu olan yapıda yürütülen çalışmaların sona ermesiyle birlikte villanın son durumu ortaya çıktı.

Havadan görüntülenen son hali

İki köprü arasında devasa alanda bulunan lüks yapı, Boğaz siluetine hâkim konumu ve ihtişamlı mimarisiyle havadan görüntülendi.

