Kırklareli'nde Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi pastane ve şekerleme satış noktalarında son tüketim tarihi, fiyat, muhafaza ve hijyen kontrolleri yaptı. Alo 174 üzerinden şikâyetlere hızlı müdahale sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:41
Kırklareli'nde yılbaşı öncesi gıda denetimleri yoğunlaştı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik ekipleri, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri öncesinde pasta, kurabiye, tatlı ve şekerleme satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerde öne çıkan kontroller

Merkezde yapılan incelemelerde ekipler, ürünlerin son tüketim tarihleri, satış fiyatları ile muhafaza ve hijyen şartlarını titizlikle kontrol etti. İşletme sahipleri, olası risklerin önlenmesi için uyarıldı.

Vatandaş güvenliği ve şikâyet mekanizması

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yılbaşı öncesi vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin artırılarak devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen şikâyetlere kısa sürede müdahale edildiği vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

