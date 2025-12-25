Adana'da Amerikan Adası'nda yıkım tamamlandı — Giriş kayalarla kapatıldı

23 Aralık'ta başlayan yıkım işlemleri sona erdi

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı'nda bulunan Amerikan Adasındaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları tamamlandı. Yıkım 23 Aralık'ta başlamış, ortaya çıkan molozlar kamyonlarla taşındı.

Adanın girişi kaya parçalarıyla kapatıldı ve bölgede nöbet tutan polis ekipleri, alanın çevresine girişlere izin vermiyor.

Gezmeye gelen vatandaşlar kayaları görünce geri dönmek zorunda kaldı. Eşi ve çocuğuyla adada gezmek isteyen Serkan Çokal, 'Üzüldük desek doğru olur. Ancak daha iyisi olacaksa Adana için hayırlısı olsun. Biz burayı seviyorduk ve sürekli geliyorduk. Buradaki yapıların kaçak olduğunu bilmiyorduk. Görüntü açısından çok çirkindi. Yolumuzu kesip çevirenler vardı. Zorla mekâna çağıranlar vardı. Ailece geldik, burayı gezelim demiştik. Yeni yapılacak yer, halkın girebileceği şekilde olsun. İnsanlar rahatça dolaşsın. Uyuşturucu kullanan kişilerin burada olmadığı belli olsun. Devletimizden buranın güzel bir yer olmasını istiyoruz' dedi.

İlknur Çokal ise, 'Çok üzüldüm, ancak bir yandan da sevindim. Burada uyuşturucu kullananlar da çoktu. İnşallah daha güzel yapılar olur. Mekânların içerisinde güzel olanlar da vardı, ancak büyük kısmı kötüydü. Burayı ailece ziyarete gelmiştik. Kapatıldığı için şu an giremiyoruz' diye konuştu.

