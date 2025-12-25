DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.750.725,83 0%

Adana'da Amerikan Adası'nda yıkım tamamlandı — Giriş kayalarla kapatıldı

Adana'da Amerikan Adası'ndaki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı; ada girişi kaya parçalarıyla kapatıldı ve polis korumasına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:18
Adana'da Amerikan Adası'nda yıkım tamamlandı — Giriş kayalarla kapatıldı

Adana'da Amerikan Adası'nda yıkım tamamlandı — Giriş kayalarla kapatıldı

23 Aralık'ta başlayan yıkım işlemleri sona erdi

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı'nda bulunan Amerikan Adasındaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları tamamlandı. Yıkım 23 Aralık'ta başlamış, ortaya çıkan molozlar kamyonlarla taşındı.

Adanın girişi kaya parçalarıyla kapatıldı ve bölgede nöbet tutan polis ekipleri, alanın çevresine girişlere izin vermiyor.

Gezmeye gelen vatandaşlar kayaları görünce geri dönmek zorunda kaldı. Eşi ve çocuğuyla adada gezmek isteyen Serkan Çokal, 'Üzüldük desek doğru olur. Ancak daha iyisi olacaksa Adana için hayırlısı olsun. Biz burayı seviyorduk ve sürekli geliyorduk. Buradaki yapıların kaçak olduğunu bilmiyorduk. Görüntü açısından çok çirkindi. Yolumuzu kesip çevirenler vardı. Zorla mekâna çağıranlar vardı. Ailece geldik, burayı gezelim demiştik. Yeni yapılacak yer, halkın girebileceği şekilde olsun. İnsanlar rahatça dolaşsın. Uyuşturucu kullanan kişilerin burada olmadığı belli olsun. Devletimizden buranın güzel bir yer olmasını istiyoruz' dedi.

İlknur Çokal ise, 'Çok üzüldüm, ancak bir yandan da sevindim. Burada uyuşturucu kullananlar da çoktu. İnşallah daha güzel yapılar olur. Mekânların içerisinde güzel olanlar da vardı, ancak büyük kısmı kötüydü. Burayı ailece ziyarete gelmiştik. Kapatıldığı için şu an giremiyoruz' diye konuştu.

ADANA'DA AMERİKAN ADASI OLARAK BİLİNEN YERDEKİ KAÇAK YAPILARIN YIKIM İŞLEMLERİ SONA ERERKEN...

ADANA'DA AMERİKAN ADASI OLARAK BİLİNEN YERDEKİ KAÇAK YAPILARIN YIKIM İŞLEMLERİ SONA ERERKEN, ADANIN GİRİŞİ KAYALARLA KAPATILDI.

ADANA'DA AMERİKAN ADASI OLARAK BİLİNEN YERDEKİ KAÇAK YAPILARIN YIKIM İŞLEMLERİ SONA ERERKEN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler
2
Niğde'de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Çalıştayı
3
Uzman Uyarısı: Uyku Düzeni Bozukluğu Agresif Meme Kanseri Riskini Artırıyor
4
Antakya Yeniden İnşa Edildi: Depremin İzleri Silindi
5
Adana'da Amerikan Adası'nda yıkım tamamlandı — Giriş kayalarla kapatıldı
6
Atölye Melikgazi'ye Yoğun İlgi: 19 Tesis, 5 Binden Fazla Kursiyer
7
Mersin Büyükşehir’e TS ISO 10002 Belgesi: Vatandaş Memnuniyeti Tescillendi

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması