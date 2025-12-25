Antakya Yeniden İnşa Edildi: Depremin İzleri Silindi

Antakya kent merkezi yeniden inşa edildi

Hatay'da 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan asrın felaketi sonrasında ağır hasar gören Antakya kent merkezi, yoğun çalışmalarla kısa sürede yeniden inşa edildi. Depremde yaklaşık 25 bin kişinin hayatını kaybettiği kent merkezinde enkaz kaldırma ve yeniden yapılandırma çalışmaları hızla tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, depremzede vatandaşların yuvalarına kavuşması için gece gündüz emek harcayan ekiplerin çalışması sonucu kent merkezi tamamen yenilendi.

Açılışa hazırlık: Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak

Yeniden inşa edilen Antakya kent merkezinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 27 Aralık Cumartesi günü Atatürk Caddesi'nde 'Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam' temalı program düzenlenecek. Program öncesi kent merkezinde son düzenlemeler yapılırken, depremzede vatandaşlar aylar sonra yeniden şehir edasıyla sokaklarda gezdi.

Vatandaşların görüşleri

Hasan Ramazan (Akevler Mahallesi), hak sahibi olduğu evinin kurasının çekildiğini belirterek, 'Depremde çok büyük bir felaket yaşadık, ben de Antakya’daydım. Depremi yaşadım ve ailemde 5 kaybım var. Şehrimiz çok berbat bir durumdaydı, felaketi yaşadık. Çok şükür şimdi çok güzel oldu şehrimiz, 1 saattir gezip bakıyorum ve eskiden eser yok. Valigöbeğinde bulunan Akevler Mahallesi’nde hak sahipliğim var, kuramız çekildi çok şükür. Şehir çok güzel olmuş, emeği geçen herkesten Allah razı olsun' dedi.

Ramazan, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Rabbim devletimizi eksik etmesin, gerçekten çok büyük bir emek var. Ben de inşaatçıyım ve bu şehri birebir çok iyi bilen biriyim, gezdiğim kadarıyla yoluyla kaldırımıyla binasıyla çok güzel olmuş. Eskiden çarpık yapılaşma vardı, gelişi güzel balkon yapmalar ve boyama vardı. Şimdi çok mükemmel olmuş. Cumhurbaşkanımıza binlerce kez teşekkür ederim, inşallah anahtar teslim törenine de geleceğim. Cumhurbaşkanımızın emekleri inkar edilemez ama bazı nankör insanlarımız var, bunu başka şekilde konuşuyorlar ve inkar eden nankörlere yazıklar olsun. Bu şehir kaynak aktarılarak ayağa kalkmış, bunu övmek lazım. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey yok' diye konuştu.

Mustafa Dönmez ise kent merkezindeki çalışmaları övgüyle anlattı: 'Hataylıyım ve 25 yıldır Antakya’da yaşıyorum. Depremde buradaydık, her şeyimiz yıkıldı ve şuan köyde yaşıyorum. Gerçekten devletimizden Allah razı olsun, yapılaşma olarak baya ilerleme var. İnşallah bir an önce herkes evine ve yuvasına kavuşur. Atatürk Caddesi, Gündüz Caddesi ve köprübaşı çok güzel olmuş. Bu kadar kısa zaman içerisinde bu kadar ilerlemenin olacağını kimse hayal etmiyordu. Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden Allah razı olsun' dedi.

Son çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Antakya kent merkezi, depremin bıraktığı ağır izlerin büyük ölçüde silindiği, modern ve düzenli bir görünüme kavuşturulmuş bir şehir olarak vatandaşların hizmetine sunulmaya hazırlanıyor.

HATAY’DA DEPREMİN ARDINDAN İNŞA EDİLEN ANTAKYA KENT MERKEZİNİ GÖREN VATANDAŞLAR ASRIN FELAKETİNİN İZLERİNİN SİLİNDİĞİ ŞEHİRDEKİ ÇALIŞMALARA HAYRAN KALDI.