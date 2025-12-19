DOLAR
42,81 -0,19%
EURO
50,17 0,07%
ALTIN
5.954,72 0,06%
BITCOIN
3.770.187,86 -3,85%

ADÜ Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü İmzaladı

ADÜ Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi arasında kurs, seminer, atölye ve topluma hizmet projelerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:25
ADÜ Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü İmzaladı

ADÜ Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi arasında iş birliği protokolü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında sosyal ve kültürel faaliyetler, topluma hizmet uygulamaları ve bilimsel projelerde iş birliğini öngören protokol imzalandı.

Protokolün kapsamı

İmzalanan protokol kapsamında kurs, seminer, konferans, atölye çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve bölge halkına yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında karşılıklı iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Amaç ve hedefler

İş birliği ile öğrencilerin toplumsal farkındalıklarının artırılması, uygulamalı eğitim imkanlarının güçlendirilmesi ve yerel ihtiyaçlara yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ayrıca protokolün, üniversite-toplum etkileşimini güçlendirerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması amaçlanıyor.

İmzayı atan isimler

Protokol, Buharkent MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kaya ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin İpek tarafından imzalandı.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU (MYO) İLE BUHARKENT HALK...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU (MYO) İLE BUHARKENT HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA; SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER, TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI VE BİLİMSEL PROJELERDE İŞ BİRLİĞİNİ KAPSAYAN PROTOKOL İMZALANDI.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU (MYO) İLE BUHARKENT HALK...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları
2
Afyonkarahisar'da 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' Semineri
3
Doç. Dr. İrfan Koca: Teknolojiyle artan fıtık riski ve izlenecek yol haritası
4
ADÜ Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü İmzaladı
5
Büyükkılıç'tan Genç Girişimcilere Tam Destek — Kayseri Girişimcilik Zirvesi
6
Akran Zorbalığı Sessiz İlerliyor: Uzmanlar Aileleri Uyarıyor
7
ISCSAR 2025 Boyabat'ta: II. Uluslararası Güncel Fen ve Uygulamalı Araştırmalar Sempozyumu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül