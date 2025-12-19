ADÜ Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü İmzaladı

ADÜ Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi arasında iş birliği protokolü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında sosyal ve kültürel faaliyetler, topluma hizmet uygulamaları ve bilimsel projelerde iş birliğini öngören protokol imzalandı.

Protokolün kapsamı

İmzalanan protokol kapsamında kurs, seminer, konferans, atölye çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve bölge halkına yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında karşılıklı iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Amaç ve hedefler

İş birliği ile öğrencilerin toplumsal farkındalıklarının artırılması, uygulamalı eğitim imkanlarının güçlendirilmesi ve yerel ihtiyaçlara yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ayrıca protokolün, üniversite-toplum etkileşimini güçlendirerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması amaçlanıyor.

İmzayı atan isimler

Protokol, Buharkent MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kaya ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin İpek tarafından imzalandı.

