ADÜ'de Panel: Aile İçi Roller ve Sorumluluk Paylaşımı Öne Çıktı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde gerçekleştirilen panelde, aile içi rollerin toplumsal yapıya etkisi ve sorumluluk paylaşımının sağlıklı ailedeki belirleyici rolü detaylarıyla ele alındı.

Panelin İçeriği ve Vurgular

ADÜ İletişim Fakültesi ile Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Aile İçi Roller ve Sorumluluklar" paneli, Atatürk Kongre Merkezi İsa Bey Salonunda gerçekleştirildi. Panelde, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı.

Panelde konuşanlar arasında ADÜ Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yalçın Özdemir ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dilek Akıcı yer aldı. Konuşmalarda, bireylerin gelişimi ve toplumsal bütünlük üzerinde aile içi rollerin etkisi üzerinde duruldu.

Değişen Dinamikler ve Sorumluluk Bilinci

Katılımcılar, değişen sosyal dinamiklerle birlikte aile kavramında görülen dönüşüme dikkat çekti. Söylemler arasında, sorumlulukların adil paylaşımının hem aile içi huzurun sağlanması hem de toplumsal yapı açısından sürdürülebilirliğin anahtarı olduğu vurgulandı.

Panel, bireylerin sorumluluk bilinci kazanmasının aile içi ilişkiler ve genel toplumsal düzen üzerindeki önemini öne çıkararak sonlandırıldı.

