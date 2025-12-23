DOLAR
42,83 -0,02%
EURO
50,68 -0,6%
ALTIN
6.173,04 -1,14%
BITCOIN
3.741.356,88 1,16%

ADÜ'de Panel: Aile İçi Roller ve Sorumluluk Paylaşımı Öne Çıktı

ADÜ’de düzenlenen panelde, adil sorumluluk paylaşımının sağlıklı aile ve toplumsal bütünlük için belirleyici olduğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:19
ADÜ'de Panel: Aile İçi Roller ve Sorumluluk Paylaşımı Öne Çıktı

ADÜ'de Panel: Aile İçi Roller ve Sorumluluk Paylaşımı Öne Çıktı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde gerçekleştirilen panelde, aile içi rollerin toplumsal yapıya etkisi ve sorumluluk paylaşımının sağlıklı ailedeki belirleyici rolü detaylarıyla ele alındı.

Panelin İçeriği ve Vurgular

ADÜ İletişim Fakültesi ile Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Aile İçi Roller ve Sorumluluklar" paneli, Atatürk Kongre Merkezi İsa Bey Salonunda gerçekleştirildi. Panelde, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı.

Panelde konuşanlar arasında ADÜ Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yalçın Özdemir ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dilek Akıcı yer aldı. Konuşmalarda, bireylerin gelişimi ve toplumsal bütünlük üzerinde aile içi rollerin etkisi üzerinde duruldu.

Değişen Dinamikler ve Sorumluluk Bilinci

Katılımcılar, değişen sosyal dinamiklerle birlikte aile kavramında görülen dönüşüme dikkat çekti. Söylemler arasında, sorumlulukların adil paylaşımının hem aile içi huzurun sağlanması hem de toplumsal yapı açısından sürdürülebilirliğin anahtarı olduğu vurgulandı.

Panel, bireylerin sorumluluk bilinci kazanmasının aile içi ilişkiler ve genel toplumsal düzen üzerindeki önemini öne çıkararak sonlandırıldı.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN PANELDE, AİLE İÇİ ROLLERİN TOPLUMSAL YAPI...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN PANELDE, AİLE İÇİ ROLLERİN TOPLUMSAL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE SORUMLULUK PAYLAŞIMININ SAĞLIKLI AİLE YAPISINDAKİ BELİRLEYİCİ ROLÜ ELE ALINDI.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN PANELDE, AİLE İÇİ ROLLERİN TOPLUMSAL YAPI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dinar'da Kaçış Rampası Projesinde Kritik Aşama
2
Denizli'de ağrısız tüp mide: Perigastrik blokajla hızlı iyileşme
3
ADÜ'de Panel: Aile İçi Roller ve Sorumluluk Paylaşımı Öne Çıktı
4
Pendik'te Işıl Öykü Dinç Davasında Sanık 2. Kez Hakim Karşısında
5
Çavdarhisar'da Hayvan İşletmelerinde Dezenfeksiyon: Salgınlara Karşı Önlem
6
Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler
7
HPV Yaygın Ama Önlenebilir: Aşı, Kontrol ve Korunma

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi