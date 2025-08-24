DOLAR
AFAD: Balıkesir Sındırgı'daki depremlerde an itibarıyla olumsuz durum yok

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da saat 21.58 ve 22.00'deki 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası an itibarıyla olumsuz durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 22:46
AFAD'dan açıklama ve saha çalışmaları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

AFAD, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

