DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.325.325,42 1,39%

AFAD, Yoğun Kar Yağışında Mahsur Kalan Kanser Hastasını Kurtardı

Adana'dan Kayseri'ye kanser tedavisi için giden bir çift, AFAD tarafından yolda mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 21:55
AFAD, Yoğun Kar Yağışında Mahsur Kalan Kanser Hastasını Kurtardı

Adana-Kayseri Yolu Mahsur Kalan Kanser Hastası Aile Kurtarıldı

Adana'dan kanser tedavisi için Kayseri'ye gitmeye çalışan bir aile, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Bu zorlu durumda, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri, hızlı bir şekilde yardım için harekete geçti.

AFAD Ekipleri Hızla Hareket Etti

Kayseri-Malatya kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı, birçok araç ve yolcunun yolda kalmasına sebep oldu. Bu sıkıntılı durumu fark eden AFAD ekipleri, acil kurtarma çalışmalarına hız kazandırdı ve bir araçta mahsur kalan aileye ulaştı.

İlk belirlemelere göre, Tufanbeyli'den Kayseri'ye kanser tedavisi için gitmekte olan H.İ.K. ve eşi, AFAD tarafından bulunduğu araçtan alındı. Ekipler, çiftin güvenliğini sağladıktan sonra onları misafir etmek üzere Karayolları bakımevine götürdü.

Yoğun kış koşullarının hâkim olduğu bu günlerde, AFAD'ın hızlı ve etkin müdahalesi, hayat kurtarma konusunda önemli bir adım oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'dan kanser tedavisi için Kayseri'ye gelen ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan...

Adana'dan kanser tedavisi için Kayseri'ye gelen ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaş, AFAD tarafından kurtarıldı.

Adana'dan kanser tedavisi için Kayseri'ye gelen ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan...

Adana'dan kanser tedavisi için Kayseri'ye gelen ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaş, AFAD tarafından kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
22 İlde Eğitime Kar Engeli: Okullar Tatil Edildi
2
Çankırı'da Yolda Kalan Vatandaşlara Sıcak Çorba İkramı Yapıldı
3
Marmara Adası'nda Mermer Ocağında Toprak Kayması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
4
RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Milli Değerlere Zarar Veren Yayınlara 119 Müeyyide
5
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de Anıldı
6
Bursa İnegöl'de Elektrik Çarpması: 26 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
7
Ankara'da Dolmuş ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı