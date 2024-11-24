AFAD, Yoğun Kar Yağışında Mahsur Kalan Kanser Hastasını Kurtardı

Adana-Kayseri Yolu Mahsur Kalan Kanser Hastası Aile Kurtarıldı

Adana'dan kanser tedavisi için Kayseri'ye gitmeye çalışan bir aile, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Bu zorlu durumda, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri, hızlı bir şekilde yardım için harekete geçti.

AFAD Ekipleri Hızla Hareket Etti

Kayseri-Malatya kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı, birçok araç ve yolcunun yolda kalmasına sebep oldu. Bu sıkıntılı durumu fark eden AFAD ekipleri, acil kurtarma çalışmalarına hız kazandırdı ve bir araçta mahsur kalan aileye ulaştı.

İlk belirlemelere göre, Tufanbeyli'den Kayseri'ye kanser tedavisi için gitmekte olan H.İ.K. ve eşi, AFAD tarafından bulunduğu araçtan alındı. Ekipler, çiftin güvenliğini sağladıktan sonra onları misafir etmek üzere Karayolları bakımevine götürdü.

Yoğun kış koşullarının hâkim olduğu bu günlerde, AFAD'ın hızlı ve etkin müdahalesi, hayat kurtarma konusunda önemli bir adım oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'dan kanser tedavisi için Kayseri'ye gelen ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaş, AFAD tarafından kurtarıldı.

Adana'dan kanser tedavisi için Kayseri'ye gelen ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaş, AFAD tarafından kurtarıldı.