Afet Sonrası Tehlikeleri Yapay Zeka ile Belirlemek Mümkün Olacak

Afetlerin Ardından Yapay Zeka ile Tehlike Analizi

5 Ocak 2025 – İstanbul – TÜBİTAK tarafından desteklenen projede, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Görüm, olayları denetleyen koşul faktörleri ile tetikleyici dağılım faktörlerini analiz eden bir yapay zeka modeli geliştirdiklerini duyurdu.

Prof. Dr. Görüm, "Yapay zeka teknolojileri, öğrenme vakalarından elde edeceğimiz bilgilerin hepsini toplayarak, bu bilgileri analiz edecek. Amaç, statik yerine daha dinamik modellerin sisteme entegre edilerek doğruluk payının artırılmasıdır," dedi.

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Suriyelilerin Geri Dönüşünü İncelemeye Hazırlanıyor

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, komisyonun Kilis ve Gaziantep'te Suriyelilerin güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşüne ilişkin incelemelerde bulunacağını belirtti. Uslu, "Suriyelilerle görüşerek dönüş fikirlerini öğreneceğiz," dedi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Resmi Törenlere Hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı, devlet törenlerinde "sıfır hata" prensibiyle görev alıyor. Personele, farklı hava şartlarında fiziki yeterlilik artırıcı eğitimler veriliyor.

Mevlana Müzesi Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Konya’da bulunan Mevlana Müzesi, 2024’te 3 milyon 48 bin 55 ziyaretçiyi ağırladı. Konya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yünden, "Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkelerinden ciddi ziyaretçi alıyoruz," dedi.

Siber Güvenlik Başkanlığı İçin Yasal Düzenleme Yolda

Bu hafta TBMM'ye sunulacak kanun teklifi ile Siber Güvenlik Başkanlığı’nın yasal altyapısı oluşturulacak.

Kripto Para Piyasası 2025’te hareketlenecek

ABD Başkanı seçilen Trump ve kabinesinin politikaları, kripto para piyasasının yönünü belirleyecek. Bitcoin ve Ethereum’un yeni projeler üzerindeki etkisi takip edilecek.

Para Piyasası Fonları 2025’te de Kazandırmaya Devam Edecek

Türkiye Hayat Emeklilik yetkilisi Gürol Sami Özer, 2025'te para piyasası fonlarının iyi bir performans göstermesinin beklendiğini aktardı.

Dünyanın Futbol Kulüpleri 2024'te Zarar Ettirdi

2024’te yatırımcılarına iyi bir performans sergilemeyen futbol kulüpleri arasında Ajax ve Manchester United yer aldı. Celtic, yatırımcılarına en çok kazandıran kulüp oldu.

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