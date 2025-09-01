Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Ölü Sayısı 800'ü Aştı

Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: 800'den fazla can kaybı

Kunar'da yıkım; kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonucunda 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, 2 bin 500'den fazla kişi yaralandı.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketindeki hesabından yaptığı paylaşımda "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadelerini kullandı. Mücahid, yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin bölgeye doğru yola çıktığını belirterek "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır." dedi.

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada depremden en çok etkilenen bölgelerin Kunar olduğunu, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını ve arama-kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğünü söyledi.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı. Bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olmak üzere en az iki artçı sarsıntı kaydedildi.

USGS ise depremin, Pakistan sınırına yakın Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor; yetkililer ve sivil ekipler hasar tespiti ile arama-kurtarma faaliyetlerine yoğunlaşmış durumda.