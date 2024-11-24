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Afganistan'da DEAŞ'tan Kanlı Saldırı: En Az 10 Ölü

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde DEAŞ tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 13:11
Afganistan'da DEAŞ'tan Kanlı Saldırı: En Az 10 Ölü

Afganistan'da Terör Saldırısı: En Az 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı, yaşamını yitirenlerin sayısını en az 10'a çıkardı. Olay, 21 Kasım akşamı Nehrin ilçesinde bulunan bir ibadethanede meydana geldi.

DEAŞ'tan Üstlenme ve Açıklama

DEAŞ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu. Saldırı sırasında ibadethanede namaz kılan topluluğa açılan ateş, ciddi can kaybına neden oldu.

Afgan Hükümeti'nden Tepki

Olayın ardından Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, DEAŞ saldırılarının yönetimlerinin zayıf yanlarını ortaya koyduğunu kabul etti. Bununla birlikte, DEAŞ ile mücadele konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, güvenlik önlemlerinin artırılacağına dair mesaj verdi.

Afganistan'daki Güvenlik Sorunları

Afganistan'da DEAŞ başta olmak üzere çeşitli silahlı gruplar, özellikle Afgan Şiileri ve farklı grupları sık sık hedef almakta. Bu tür saldırılar, ülkenin iç güvenliğini tehdit eden önemli bir sorun olarak devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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