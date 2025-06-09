Afganistanlı Genç Sinemacı Vega, Türkiye'de Kültürlerarası Bağları Güçlendiriyor

Uluslararası Kısa Film Festivali ile Genç Yeteneklere İlham

Afganistan kökenli genç sinemacı Vega Moqarabi, Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali ile fark yaratarak, sinema tutkusunu paylaşan gençlere ilham veriyor. Festival, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı(YTB) desteğiyle İstanbul’un tarihi Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi ve kültürel çeşitliliği kutlamanın bir yolu olarak önemli bir platform sundu.

Festivalin Büyümesi ve Kültürel Diplomasi

Moqarabi, bu yıl düzenlenen festivalin geçen yılki etkinlikten çok daha büyük bir organizasyon olduğunu vurguladı. "Geçen seneden çok farklı oldu. Bu sene daha fazla katılımcı ile daha fazla duyuru yaptık,” diyen yönetmen, YTB ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün sağladığı destekle büyük bir ilgi gördüklerini belirtti.

400 Başvuru ile Rekor Kırıldı

Bu yıl festival, kısa süre içinde 400’den fazla başvuru alarak rekor kırdı. Moqarabi, özellikle uluslararası öğrencilerden gelen filmlerin önemli bir bölümünün festivalde yer aldığını belirtti. “11 YTB öğrencisinin filmini gösterdik. Geri kalan kısmı yurt dışındaki öğrencilerin başvurularından oluştu,” şeklinde bilgi verdi.

Kültürel Değerlerin Taşınması

Festivalin sadece bir etkinlik olmadığını, kültürlerarası tanıtıma da katkı sağladığını ifade eden Moqarabi, “Türkiye’ye gelen öğrenciler, buradan aldıkları kültürü, dili ve değerleri kendi ülkelerine taşıyorlar. Bu, Türkiye’nin en büyük avantajı,” dedi.

Çocukluk hayali sinema yönetmenliği

Moqarabi’nin sinemaya olan ilgisi, çocuk yaşlarda başladığını ve tiyatro eğitimine yönelerek profesyonel kariyerine adım attığını belirtti. Türkiye’ye geldikten sonra eğitim vermek üzere sinemayla bağını koparmadığını vurguladı.

Uzun Metraj Film Yolda

Moqarabi, şu anda Afgan mültecilerin hikayesini anlatan ilk uzun metraj filminin post prodüksiyon aşamasında olduğunu belirtti. “Gerçek bir hikayedir ve Türkiye’de gösterimini yapmayı umuyorum,” dedi.

İlk Adımı Atmakta Önemli

Genç sinemacılara ilham vermek isteyen Moqarabi, “Bir insan bir şey isterse mutlaka yapar. İlk adımı atmak önemli,” diyerek kendi hayatından tecrübelerle örnek verdi. Festivalin başarısında YTB ve ekip arkadaşlarının kolektif çabasının önemini de vurguladı.

Afganistanlı genç sinemacı Vega Moqarabi, eğitim hayatını sürdürdüğü Türkiye’de yönettiği Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali aracılığıyla hem farklı kültürleri bir araya getiriyor hem de sinema tutkusunu paylaşan gençlere ilham veriyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle İstanbul’daki Tarihi Atlas Sineması'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen genç sinemacıları bir araya getirerek kültürler arası etkileşimin güçlü bir örneğini sundu. Festivalin koordinatörlüğünü üstlenen ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesinde doktora çalışmalarını sürdüren Afganistanlı yönetmen Vega Moqarabi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.