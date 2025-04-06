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Afrika Birliği, Togo Cumhurbaşkanı'nı KDC ile M23 Görüşmelerinde Arabulucu Atadı

Afrika Birliği, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'yi KDC ile M23 isyancı grubu arasındaki görüşmelerin arabulucusu olarak atadı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:28
Afrika Birliği, Togo Cumhurbaşkanı'nı KDC ile M23 Görüşmelerinde Arabulucu Atadı

Afrika Birliği (AfB), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancı grubu arasında yapılacak doğrudan görüşmelerde Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'nin arabulucu olarak atanacağını duyurdu.

AfB'nin yaptığı açıklamada, KDC ile M23 isyancı grubu arasında doğrudan görüşmelerin başlayacağı ve Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe'nin yeni arabulucu olarak göreve başlayacağı belirtildi. Gnassingbe, Angola Devlet Başkanı Joao Lourenço'nun yerine geçecek ve KDC'nin doğusunda kötüleşen insani duruma vurgu yaparak, arabuluculuk sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, M23 isyancıları, ocak ayından bu yana gerçekleştirdikleri saldırılarla KDC'nin doğusundaki iki büyük kenti ele geçirmiş ve bu hafta Walikale kasabasından çekildiğini açıkladı. Çekilme kararı, 9 Nisan Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha’da gerçekleştirilecek barış görüşmeleri öncesinde bir iyi niyet göstergesi olarak nitelendirildi.

Angola yönetimi, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada KDC ile M23 arasındaki görüşmelerden ve arabuluculuktan çekileceğini bildirmişti.

KDC'deki Çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla, 23 Mart 2009'da bölge ülkeleri tarafından imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart Hareketi adı altında bir grup ortaya çıkmış ve bu grup zamanla M23 olarak anılmaya başlamıştır. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

Birleşmiş Milletler ve KDC, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddetmektedir. M23 üyeleri, yılbaşından bu yana devam eden saldırılarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmiştir. KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden olmuştur.

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